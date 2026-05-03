Caifanes y Cazzu sacuden Nueva York: los conciertos imperdibles de esta semana

La ciudad de Nueva York se convierte en el epicentro del entretenimiento cultural esta semana con una cartelera que fusiona el ritmo de la salsa, el rock latino y el cine internacional.
Desde el 30 de abril hasta el 6 de mayo, la Gran Manzana ofrece una agenda diversa que abarca desde festivales de cine antropológico hasta experiencias gastronómicas inspiradas en Hollywood.
Esta oferta resulta una oportunidad importante para los residentes y turistas que buscan aprovechar la energía primaveral de la ciudad mediante eventos gratuitos y espectáculos de talla mundial.
Eventos
Según detalla El Diario NY, estos son los eventos programados hasta el próximo 6 de mayo:
- Havana Film Festival NY (1 al 7 de mayo): El festival celebra su edición 26 con más de 30 películas que exploran la identidad y justicia social en Latinoamérica y el Caribe.
- Margaret Mead Film Festival (1 al 3 de mayo): El Museo Americano de Historia Natural proyecta documentales internacionales, destacando el estreno de Time and Water sobre el cambio climático.
- Gastronomía en New Jersey (1 al 3 de mayo): El chef Marco Pierre White encabeza el Wine & Food Festival en Crystal Springs Resort con degustaciones de alta cocina y vinos premium.
- Diversión familiar con Peppa Pig (2 y 3 de mayo): El Jardín Botánico de Nueva York organiza espectáculos y búsquedas del tesoro para los más pequeños en El Bronx.
- Brunch "The Devil Wears Prada" (Desde el 2 de mayo): El restaurante The Parliament lanza una experiencia temática con cócteles en forma de stiletto y menús inspirados en la moda.
- Belleza para mamá en Dyson (3 de mayo): Las tiendas de Fifth Avenue y SoHo ofrecen demostraciones de estilismo y regalos exclusivos valorados en 200 dólares.
- Cazzu en el Madison Square Garden (6 de mayo): La "Jefa del Trap" presenta su Latinaje Tour, fusionando tango, cumbia y sonidos contemporáneos en un show visual intenso.
Variedad
La variedad de actividades disponibles demuestra que la ciudad mantiene su pulso cultural vibrante, permitiendo que cada asistente encuentre una opción a su medida, ya sea en el cine, la música o la gastronomía.
Es importante planificar con antelación y verificar la disponibilidad de boletos, ya que la alta demanda caracteriza a los eventos de mayo en Manhattan y sus alrededores.
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