¡Evita retrasos! Estas son las normas del IFE para viajar con mascotas en el tren: requisitos obligatorios

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El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), ratificó las normas de seguridad obligatorias para los usuarios que deseen viajar con sus mascotas en el Sistema Ferroviario Central.

Dicha medida busca garantizar tanto la integridad de los pasajeros como el bienestar de los animales durante el trayecto que conecta a la ciudad de Caracas con los Valles del Tuy.

El objetivo principal es fomentar una cultura de responsabilidad compartida para evitar contratiempos o riesgos innecesarios dentro de los vagones y andenes.

Requisitos obligatorios para el ingreso

Para poder abordar el tren con un animal, es indispensable contar con un kennel resistente. Las autoridades enfatizan que no se permitirán cajas improvisadas, ya que el contenedor debe ser sólido y totalmente seguro para evitar escapes o accidentes.

Seguridad durante el trayecto

El animal debe permanecer dentro de su jaula debidamente asegurada durante todo el recorrido. Además, es obligatorio el uso de un bozal reglamentario.

Esta pieza es fundamental para asegurar la tranquilidad de todos los pasajeros que comparten el espacio público en el sistema ferroviario.

Recomendaciones finales

Se recomienda a todos los dueños de mascotas tomar las previsiones necesarias antes de llegar a la estación. Contar con todos los implementos de seguridad requeridos es la única forma de garantizar el traslado sin inconvenientes, protegiendo siempre la salud del animal y la comodidad de los demás usuarios.

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