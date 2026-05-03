Saime suspende actividad el lunes 4 de mayo en este estado: detalles

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Este domingo 3 de mayo de 2026, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció a través de las redes sociales que las oficinas ubicadas en el estado Nueva Esparta no prestarán servicio el próximo lunes 4 de mayo por motivo del 216 Aniversario de la Proclamación de Independencia de Margarita.

Sin embargo, el Saime detalló que sus canales de atención digital permanecerán operativos con el objetivo de gestionar las diferentes solicitudes de manera regular.

¿Cuándo retoman actividades?

Además, el ente aclaró que sus oficinas retomarán las actividades a partir del martes 5 de mayo en el horario habitual.

Finalmente, invitaron a los ciudadanos a mantenerse informados por medio de sus redes sociales oficiales.

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