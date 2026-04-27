Cédula por primera vez para adultos: conozca los requisitos y pasos claves ante el Saime

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene activos los operativos para que los ciudadanos mayores de 18 años que no están cédulados puedan obtenerla.

Este proceso es fundamental para garantizar el derecho a la identidad de los adultos que, por diversas razones, no realizaron el trámite durante su adolescencia.

A diferencia de la renovación común, el proceso para sacar el documento por primera vez siendo adulto requiere una validación especial de datos para confirmar la nacionalidad y origen del solicitante. Las autoridades simplificaron los pasos a través de su plataforma digital, aunque la atención final para este caso específico siempre cuenta con una fase presencial de verificación.

¿Cuáles son los documentos necesarios?

Para iniciar el trámite, el interesado debe presentar el acta de nacimiento original, la cual debe estar en buen estado y ser totalmente legible. No es obligatorio que el acta esté recientemente certificada, siempre que los datos y los sellos se vean con claridad.

Además de la partida de nacimiento, se solicita llevar una copia de las cédulas de identidad de ambos padres. En caso de que alguno haya fallecido, se recomienda tener a mano la información correspondiente para que el sistema pueda validar el árbol familiar sin inconvenientes durante la entrevista.

Solicitud de la cita

El primer paso obligatorio es registrarse en el portal oficial del Saime. Una vez dentro del sistema, el usuario debe elegir la opción de cedulación por primera vez para adultos. El sistema le pedirá llenar un formulario con datos personales, lugar de nacimiento y dirección de residencia actual.

Al terminar de cargar la información, la plataforma permitirá agendar una cita en la oficina más cercana o de su preferencia. Es importante imprimir la planilla que genera el sistema, ya que será solicitada el día que acuda a la sede seleccionada.

Verificación y entrevista

Al tratarse de una persona mayor de edad que nunca ha sido registrada, el proceso incluye una entrevista con un supervisor o un paso de validación con el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto se hace para asegurar que no existan errores de identidad o duplicidad en los registros nacionales.

Una vez que el funcionario revisa los documentos y aprueba la solicitud, se procede a la toma de huellas dactilares, la fotografía y la firma digital.

El tiempo de entrega del documento puede variar según la oficina, pero el usuario debe retirar su cédula personalmente en el mismo lugar donde realizó el trámite.

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