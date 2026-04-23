Banco privado se suma a la venta de divisas electrónicas: 23 de abril

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Un nuevo banco privado se suma a la venta de divisas mediante el mecanismo de intervención digital. Así lo informó Banco Plaza a través de sus redes sociales este 22 de abril.

Sin embargo, la venta aún no está disponible. "Próximamente estaremos anunciando los horarios oficiales, te invitamos a mantenerte atento a nuestras publicaciones", detalló Banco Plaza.

El rango de compra será $50 mínimo y $2000 máximo.

De esta manera, Banco Plaza se suma a Banesco, Venezuela, Provincial, BNC y Bancamiga como las entidades que ofrecen divisas electrónicas a través de intervenciones o subastas diarias.