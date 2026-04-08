Bancamiga actualiza sus límites para la compra de divisas: montos

Suscríbete a nuestros canales

La entidad financiera Bancamiga actualizó los parámetros para la adquisición de moneda extranjera en su plataforma, estableciendo nuevos límites y condiciones para los usuarios que participan en las subastas semanales del Banco Central de Venezuela.

A partir de esta actualización, los clientes interesados en adquirir divisas deberán realizar solicitudes por un monto mínimo de 700 dólares o 700 euros, según señaló Bancamiga en su portal, que aclaró que estas cantidades deben pedirse siempre en múltiplos de 20, debido a que las remesas de efectivo recibidas por el banco no incluyen billetes de denominaciones bajas.

La disponibilidad de estas monedas, ya sean dólares americanos o euros, depende directamente de la oferta que el ente emisor asigne al sistema bancario cada semana.

Horarios y costos del servicio

El proceso para enviar las órdenes de compra se mantiene restringido a los días hábiles bancarios. De lunes a jueves, el sistema recibe solicitudes en un bloque que inicia a las 9:00 AM y cierra a las 12:30 PM. Los días viernes se aplica un horario especial de una hora, permitiendo las gestiones únicamente entre las 8:30 AM y las 9:30 AM.

En cuanto a las tarifas, el servicio de asignación tiene un costo que alcanza el 0.60% del total de bolívares equivalentes a la operación. Este monto se debita automáticamente de la cuenta en moneda nacional del usuario en el momento en que se ejecuta la transacción.

Aprobación y recepción de fondos

La plataforma de Bancamiga notificará el estatus de aprobado según la existencia de divisas al momento de realizar el trámite. El sistema informará al cliente sobre la cantidad de recursos de los que dispone el banco para facilitar la operación con transparencia.

Una vez que la orden es procesada con éxito, los fondos se acreditan de forma inmediata en la cuenta Cash Bancamiga del solicitante, quedando listos para su retiro o uso electrónico según las normativas vigentes.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube