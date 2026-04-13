¿Eres extranjero? Así puedes solicitar el recuento de visa ante el Saime: requisitos y pasos en línea

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó en su plataforma digital el trámite de recuento de visa para ciudadanos extranjeros.
Esta opción permite a los usuarios gestionar su situación migratoria de forma legal y directa a través del portal oficial, facilitando el control de su estancia en el país sin intermediarios.
El procedimiento está diseñado para quienes poseen una condición de transeúnte y necesitan actualizar o contabilizar sus periodos de permanencia. Al realizar esta solicitud, el ciudadano asegura que sus datos y el tiempo de vigencia de su visado coincidan con los registros del sistema.
¿Qué es el recuento de visa?
Es un proceso administrativo que realiza el Saime para verificar y validar los datos de la visa de un ciudadano extranjero.
Básicamente, sirve para confirmar el tiempo que la persona ha estado en el país y asegurar que su estatus migratorio esté al día en la base de datos oficial. Este paso es necesario para quienes ingresaron con visas de trabajo, estudio, familiares o de rentistas.
Pasos para realizar la solicitud
Para iniciar el trámite, el interesado debe seguir estas instrucciones en el portal web del Saime:
- Ingresar al sitio oficial y entrar con el correo y la clave registrada.
- Completar o actualizar los datos personales en la sección de "Modificación de usuario".
- Llenar la información correspondiente al pasaporte y la visa actual en los formularios del sistema.
- Hacer clic en la pestaña "Inicio", seleccionar el icono de "Documento" y elegir "Recuento de visa".
- Cargar los documentos solicitados en formato digital y confirmar la orden de pago.
- Elegir la oficina, el día y la hora para la cita presencial.
- Pagar el arancel correspondiente y descargar la planilla que deberá presentar el día de la cita.
¿Cuáles son los requisitos necesarios?
Al momento de acudir a la oficina del Saime seleccionada, el solicitante debe llevar los siguientes documentos:
- Planilla de la cita impresa (generada por el sistema).
- Pasaporte original con una vigencia mínima de seis meses.
- Copia de las páginas del pasaporte donde aparecen los datos personales y los sellos de entrada y salida del país.
- Copia de la visa o etiqueta de condición actual.
- Cédula de identidad de extranjero (original y copia), si ya posee una.
- Comprobante de pago del trámite.
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