¿Eres extranjero? Así puedes solicitar el recuento de visa ante el Saime: requisitos y pasos en línea

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó en su plataforma digital el trámite de recuento de visa para ciudadanos extranjeros.

Esta opción permite a los usuarios gestionar su situación migratoria de forma legal y directa a través del portal oficial, facilitando el control de su estancia en el país sin intermediarios.

El procedimiento está diseñado para quienes poseen una condición de transeúnte y necesitan actualizar o contabilizar sus periodos de permanencia. Al realizar esta solicitud, el ciudadano asegura que sus datos y el tiempo de vigencia de su visado coincidan con los registros del sistema.

¿Qué es el recuento de visa?

Es un proceso administrativo que realiza el Saime para verificar y validar los datos de la visa de un ciudadano extranjero.

Básicamente, sirve para confirmar el tiempo que la persona ha estado en el país y asegurar que su estatus migratorio esté al día en la base de datos oficial. Este paso es necesario para quienes ingresaron con visas de trabajo, estudio, familiares o de rentistas.

Pasos para realizar la solicitud

Para iniciar el trámite, el interesado debe seguir estas instrucciones en el portal web del Saime:

Ingresar al sitio oficial y entrar con el correo y la clave registrada.

Completar o actualizar los datos personales en la sección de "Modificación de usuario".

Llenar la información correspondiente al pasaporte y la visa actual en los formularios del sistema.

Hacer clic en la pestaña "Inicio", seleccionar el icono de "Documento" y elegir "Recuento de visa".

Cargar los documentos solicitados en formato digital y confirmar la orden de pago.

Elegir la oficina, el día y la hora para la cita presencial.

Pagar el arancel correspondiente y descargar la planilla que deberá presentar el día de la cita.

¿Cuáles son los requisitos necesarios?

Al momento de acudir a la oficina del Saime seleccionada, el solicitante debe llevar los siguientes documentos:

Planilla de la cita impresa (generada por el sistema).

Pasaporte original con una vigencia mínima de seis meses.

Copia de las páginas del pasaporte donde aparecen los datos personales y los sellos de entrada y salida del país.

Copia de la visa o etiqueta de condición actual.

Cédula de identidad de extranjero (original y copia), si ya posee una.

Comprobante de pago del trámite.

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