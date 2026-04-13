Documentación

¿Eres extranjero? Así puedes solicitar el recuento de visa ante el Saime: requisitos y pasos en línea

Al realizar esta solicitud, el ciudadano asegura que sus datos y el tiempo de vigencia de su visado coincidan con los registros del sistema

Por Jennifer James
Lunes, 13 de abril de 2026 a las 08:25 am

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó en su plataforma digital el trámite de recuento de visa para ciudadanos extranjeros.

Esta opción permite a los usuarios gestionar su situación migratoria de forma legal y directa a través del portal oficial, facilitando el control de su estancia en el país sin intermediarios.

El procedimiento está diseñado para quienes poseen una condición de transeúnte y necesitan actualizar o contabilizar sus periodos de permanencia. Al realizar esta solicitud, el ciudadano asegura que sus datos y el tiempo de vigencia de su visado coincidan con los registros del sistema. 

¿Qué es el recuento de visa?

Es un proceso administrativo que realiza el Saime para verificar y validar los datos de la visa de un ciudadano extranjero.

Básicamente, sirve para confirmar el tiempo que la persona ha estado en el país y asegurar que su estatus migratorio esté al día en la base de datos oficial. Este paso es necesario para quienes ingresaron con visas de trabajo, estudio, familiares o de rentistas.

Pasos para realizar la solicitud

Para iniciar el trámite, el interesado debe seguir estas instrucciones en el portal web del Saime:

  • Ingresar al sitio oficial y entrar con el correo y la clave registrada.
  • Completar o actualizar los datos personales en la sección de "Modificación de usuario".
  • Llenar la información correspondiente al pasaporte y la visa actual en los formularios del sistema.
  •  Hacer clic en la pestaña "Inicio", seleccionar el icono de "Documento" y elegir "Recuento de visa".
  • Cargar los documentos solicitados en formato digital y confirmar la orden de pago.
  • Elegir la oficina, el día y la hora para la cita presencial.
  •  Pagar el arancel correspondiente y descargar la planilla que deberá presentar el día de la cita.

¿Cuáles son los requisitos necesarios?

Al momento de acudir a la oficina del Saime seleccionada, el solicitante debe llevar los siguientes documentos:

  •  Planilla de la cita impresa (generada por el sistema).
  • Pasaporte original con una vigencia mínima de seis meses.
  •  Copia de las páginas del pasaporte donde aparecen los datos personales y los sellos de entrada y salida del país.
  • Copia de la visa o etiqueta de condición actual.
  •  Cédula de identidad de extranjero (original y copia), si ya posee una.
  • Comprobante de pago del trámite.

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