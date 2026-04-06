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Saime actualiza su página web: conoce los trámites que ahora puedes realizar en línea

Por Yasmely Saltos
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 06:30 pm
Saime actualiza su página web: conoce los trámites que ahora puedes realizar en línea

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que a través de su portal web, podrás actualizar trámites de manera rápida y fácil mediante la autogestión de documentos. 

Podrás realizar la solicitud de la II Fase de Datos Filiatorios a familiares directos (Padre, madre, hija, hijo, cónyuge, abuela o abuelo). 

Además de ello, la activación de la II fase de certificación de pasaporte para menores de edad no cedulados o extranjeros. 

De igual manera, la solitud de la constancia de naturalización y no naturalización solo para titulares. 

Aunado a eso, se podrá tramitar la solicitud de constancia de ingreso y permanencia para extranjeros cedulados. 

Y para finalizar los venezolanos pueden realizar la solicitud de certificado de movimientos migratorios. 

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