Saime actualiza su página web: conoce los trámites que ahora puedes realizar en línea

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que a través de su portal web, podrás actualizar trámites de manera rápida y fácil mediante la autogestión de documentos.

Podrás realizar la solicitud de la II Fase de Datos Filiatorios a familiares directos (Padre, madre, hija, hijo, cónyuge, abuela o abuelo).

Además de ello, la activación de la II fase de certificación de pasaporte para menores de edad no cedulados o extranjeros.

De igual manera, la solitud de la constancia de naturalización y no naturalización solo para titulares.

Aunado a eso, se podrá tramitar la solicitud de constancia de ingreso y permanencia para extranjeros cedulados.

Y para finalizar los venezolanos pueden realizar la solicitud de certificado de movimientos migratorios.

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