Cadena de ferreterías realizará feria de empleo en Caracas: fechas y lugar

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La red de ferretería y decoración EPA participará en la Feria de Empleo Protalento 7.0 con el objetivo de incorporar nuevos colaboradores a su equipo de trabajo.

De acuerdo con la compañía, a través de su cuenta de Instagram, la actividad se llevará a cabo en la Plaza Alfredo Sadel de Caracas durante los días viernes 10 y sábado 11 de abril.

Horarios y modalidad de recepción

Según la información publicada por la empresa en su cuenta oficial de Instagram, los interesados deben acudir con su currículo impreso (CV). La recepción de documentos está programada desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en ambas fechas.

Perfiles solicitados

La convocatoria está abierta para ciudadanos que deseen trabajar en las áreas de construcción, remodelación, ferretería y decoración del hogar, sectores principales en los que opera la cadena.

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