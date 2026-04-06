Temporada de calor en Venezuela 2026: recomendaciones y estados con las temperaturas más altas en abril

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El intenso calor en Venezuela se debe principalmente a la declinación solar, un fenómeno donde los rayos del sol inciden de forma perpendicular sobre el territorio, elevando las temperaturas, especialmente entre marzo y abril.

Así lo informó El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). En este sentido, abril será uno de los meses más calurosos.

Las personas con hipertensión arterial, fotosensibilidad, lupus, así como los adultos mayores son especialmente vulnerables ante las altas temperaturas.

Los venezolanos que sufren de golpe de calor pueden presentar los siguientes síntomas:

Piel seca, roja y caliente

Pulso rápido y fuerte

Náuseas

Calambres

Pérdida del conocimiento, el cual puede llevar al coma e incluso la muerte

En el caso de quienes padecen hipertensión arterial, el calor puede poner en peligro la vida de la persona, si no se cumple con el debido tratamiento.

Temperaturas cada vez más altas

El 23 de marzo, el presidente del Inameh, Reidy Zambrano, aseguró que desde el organismo han mantenido un monitoreo de la situación meteorológica registrada en Venezuela.

“Desde los años 80, cada década ha sido más caliente, según los informes de nuestra Organización Mundial de Meteorología, la última década ha sido la más caliente”, dijo el presidente.

Zambrano indicó que la declinación solar inicia por el sur del país y durante este periodo se experimentan altas temperaturas durante 45 días.

Además, especificó qué regiones se verán más afectadas.

“Hay regiones que tienden a ser más particulares, podemos mencionar el Zulia, Falcón, los llanos, Anzoátegui, Bolívar, Monagas, entre otros”, añadió.

Para combatir el calor se recomienda:

Beba agua constantemente durante todo el día. Evite bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas.

Use ropa holgada, de colores claros y de manga larga.

Póngase protector solar.

Consuma frutas y verduras ricas en agua, como patilla, melón o pepino.

Aplicar paños húmedo alrededor del cuello y no tomar duchas si viene llegando de la calle, debe reposar.

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