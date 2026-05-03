Zoom aclara sus reglas para los pagos de remesas: requisitos obligatorios al momento de retirar

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La empresa de envíos Zoom emitió un comunicado tras las múltiples quejas de usuarios que reportaron problemas para retirar su dinero en moneda extranjera.

A través de un texto informativo enviado al Diario Avance, la compañía explicó detalladamente cómo funcionan sus procesos actuales y bajo qué reglas deben operar dentro del país.

La intención es informar a los clientes sobre los métodos de pago y los requisitos legales que deben cumplir para poder retirar los fondos enviados desde el exterior a través de sus aliados internacionales.

¿Cuál es la moneda de pago?

La empresa fue muy clara al señalar que todos los pagos internacionales que se procesan mediante su alianza con Western Union se entregan exclusivamente en bolívares.

Según el comunicado, no existen excepciones para esta regla, ya que deben seguir las normas dictadas por el Banco Central de Venezuela. Esto significa que cualquier persona que espere recibir dinero en efectivo en dólares u otra moneda extranjera por este medio, recibirá el monto equivalente en moneda nacional.

Verificación de clientes

Zoom también destacó que tienen la obligación de conocer a fondo a sus clientes, ya sean personas naturales o empresas. Esta medida responde a las exigencias de Sudeban, el organismo que regula los bancos y casas de cambio.

Por esta razón, la empresa puede solicitar documentos adicionales para asegurar que todas las transacciones sean confiables y cumplan con los estándares de seguridad necesarios para ambas partes.

Origen de los fondos

Finalmente, el reporte menciona que es fundamental verificar de dónde proviene el dinero y confirmar que los recursos sean legales. Para cumplir con estos protocolos de actualización de expedientes, en algunos casos específicos la empresa pedirá requisitos como cartas de trabajo.

Estos trámites buscan mantener la transparencia en el sistema de remesas y asegurar que cada operación esté debidamente respaldada por la documentación del usuario.

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