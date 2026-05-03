Cómo legalizar partida de nacimiento por internet de forma rápida: paso a paso

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La legalización de la partida de nacimiento en Venezuela puede realizarse de forma online a través del sistema del Saren, siempre que el documento esté registrado en el Registro Principal.

Dicho proceso busca facilitar la obtención de copias certificadas con validez legal sin necesidad de acudir directamente a oficinas, en la mayoría de los casos.

Acceso al portal y registro

El procedimiento inicia ingresando al portal oficial del Saren desde un computador para evitar fallas técnicas. Luego, el usuario debe crear una cuenta o iniciar sesión para acceder a las opciones de trámites disponibles dentro del sistema.

En esta etapa se selecciona el servicio correspondiente a copias certificadas de actas de nacimiento dentro del Registro Principal.

Carga de datos del acta

Para continuar con la solicitud, el sistema solicita información precisa del documento original. Estos datos deben coincidir exactamente con los del registro civil para evitar errores o rechazos.

Entre los datos requeridos se encuentran:

Año de registro

Número de acta

Folio

Estado

Municipio

Parroquia

Una vez ingresada la información, el sistema permite solicitar la copia certificada con opción de legalización. Este paso es clave porque otorga validez oficial al documento, lo que facilita su uso en trámites legales nacionales e internacionales.

Pago y carga de documentos

El proceso continúa con la carga de documentos en formato PDF, como la copia del acta y la cédula de identidad vigente. Posteriormente, se habilita la planilla de pago para cancelar los aranceles a través de banca en línea.

Tras la aprobación del trámite, el sistema envía el documento legalizado al correo electrónico del solicitante con un código de verificación. Se recomienda revisar constantemente el correo y guardar los comprobantes del proceso.

Entre las recomendaciones principales destacan:

Usar computador para mayor estabilidad

Verificar correctamente los datos ingresados

Confirmar disponibilidad del acta en el sistema

Guardar respaldo de pagos y solicitudes

En caso de que el acta no aparezca en el sistema, el trámite deberá realizarse de forma presencial en el registro correspondiente.

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