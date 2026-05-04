Trump: Escuché que la gente en Venezuela está realmente feliz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció valoraciones positivas sobre la situación actual de Venezuela, asegurando que el país atraviesa un proceso de cambio marcado por el optimismo y el retorno de la inversión extranjera a gran escala.

Durante su intervención, Trump afirmó haber recibido reportes favorables sobre el bienestar de la población venezolana, destacando que el panorama actual rompe con la tendencia de los últimos 20 años.

"Escuché el otro día que la gente de Venezuela está realmente feliz, están sucediendo cosas que no han visto en 20 años", señaló.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue el interés de las transnacionales en los recursos naturales del país, específicamente en el sector energético.

"Las grandes compañías están llegando y construyendo estas plataformas gigantes porque hay mucho petróleo en Venezuela, muchas otras cosas también, y mucha gente estupenda”, indicó.

Finalmente, el líder estadounidense elogió el desempeño de quienes están al frente de los procesos actuales, enviando un mensaje de respaldo directo a los involucrados en estas dinámicas de trabajo.

"Tenemos gente a cargo que está haciendo un trabajo fantástico”, concluyó, haciendo referencia a la coordinación que ha permitido este nuevo clima de negocios en la región.