Juez Alvin Hellerstein fija nueva audiencia por el caso Maduro-Flores: fecha clave

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El juez federal Alvin Hellerstein programó una nueva audiencia en el caso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de junio (a las 12.00 hora de Nueva York) en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Dicha decisión surge tras una solicitud conjunta presentada por la defensa y la Fiscalía, lo que marca un nuevo avance en el proceso judicial.

La fijación de esta fecha responde a la necesidad de contar con más tiempo para la preparación del caso. Tanto los abogados defensores como los fiscales coincidieron en la importancia de extender los plazos, considerando la complejidad del expediente y la cantidad de elementos que deben ser analizados antes de la siguiente etapa.

Suspensión del plazo judicial

El magistrado también autorizó detener el conteo del tiempo establecido por la Ley de Juicio Rápido, lo que permite prolongar el proceso legal. Esta medida brinda mayor margen para la organización de la estrategia jurídica de ambas partes y evita presiones en los tiempos procesales.

Otro aspecto clave es que los acusados decidieron retirar su intento de desestimar los cargos. Esta decisión se produjo luego de que se flexibilizaran ciertas restricciones que dificultaban el acceso a recursos para cubrir honorarios legales, lo que permitió avanzar con la defensa en condiciones más favorables.

Nicolás Maduro y Cilia Flores mantienen su posición de inocencia frente a los delitos que se les imputan, entre ellos conspiración para narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Próximos pasos del proceso

Con la audiencia fijada para finales de junio, el caso entra en una fase decisiva. Se espera que en esta etapa se definan elementos importantes del proceso, mientras el tribunal mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones legales por parte de la defensa en el futuro.

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