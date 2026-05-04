Activan nueva conexión aérea Miami-Caracas para fortalecer el mercado venezolano: de qué trata

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LATAM Cargo reanudó sus operaciones en la ruta Miami–Caracas, marcando un nuevo paso en la conectividad aérea de carga entre Estados Unidos y Venezuela. La decisión se da tras la flexibilización de restricciones y la mejora del entorno operativo, lo que ha permitido la reactivación de servicios logísticos hacia el país.

La aerolínea opera bajo un esquema que integra la ruta Miami–Caracas–Bogotá, lo que facilita el movimiento de mercancías en distintos puntos de América. Este modelo busca optimizar la capacidad disponible y responder a la demanda de transporte de carga en mercados clave de la región. Entre los principales elementos del servicio destacan:

Transporte de carga general

Envíos de mensajería y courier

Productos farmacéuticos

Carga especial y sobredimensionada

Desde este 3 de mayo, LATAM Cargo estableció esta ruta como operación permanente a través de su filial en Colombia. El servicio cuenta con dos frecuencias semanales, programadas para los días jueves y domingos, lo que garantiza continuidad en el flujo logístico entre ambos países.

Miami se consolida como un punto estratégico dentro de la red de la aerolínea, funcionando como hub de conexión para América Latina. Esta estructura permite mayor flexibilidad operativa y una mejor adaptación a las necesidades de cada mercado, especialmente en el transporte de carga internacional.

La reactivación de esta ruta contribuye a fortalecer la conectividad aérea de Venezuela en el segmento de carga, en un contexto donde varias aerolíneas han ajustado sus operaciones.

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