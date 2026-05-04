¿A partir de cuándo se cobra el aumento del ingreso mínimo integral? Esto se sabe

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El pasado 30 de abril fue anunciado por la mandataria encargada un ajuste en el ingreso mínimo integral a 240 dólares. La medida es de cumplimiento obligatorio tanto para la nómina del Estado como para la empresa privada.

¿Cuándo se debe pagar con el aumento del ingreso mínimo integral?

El aumento del ingreso mínimo integral decretado por Delcy Rodríguez entró en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026.

Tal monto de $ 240 se divide entre el salario base y bonificaciones indexadas (como el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket).

Se estima que los pagos por el bono de Ingreso por Guerra Económica sean:

Trabajadores activos de la administración pública: $ 200 anclados a la tasa BCV del día.

Jubilados de la administración pública: $ 168 anclados a la tasa BCV del día.

Pensionados del IVSS: $ 70 anclados a la tasa BCV del día.

Cestatickets: $40 anclados a la tasa BCV del día.

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