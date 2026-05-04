ÚLTIMA HORA: Ministro de trabajo aclara si hay o no aumento de salario este 4 de mayo

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El 30 de abril se anunció un aumento del ingreso mínimo integral en Venezuela de 240 dólares. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sobre la distribución de este monto.

El ministro del trabajo, Carlos Alexis Castillo, afirmó este lunes, que los bonos y el ingreso integral son "alternativas responsables" ante la situación actual y se implementarán hasta que se logre reconstruir el sistema laboral del país.

¿Hubo aumento de salario?

Castillo destacó, este lunes 4 de mayo, en entrevista con Shirley Radio para el Circuito Onda, que no hubo aumento del salario mínimo pero sostuvo que se está avanzando hacia ello.

Aseguró que se están realizando estos cambios de manera responsable, evitando "falsos" aumentos que sean inflacionarios y que generen problemas económicos.

El ministro enfatizó que, en este momento, no es posible aumentar los salarios de manera directa, ya que esto podría provocar un incremento en la inflación, resultando en salarios que no mantendrían el poder adquisitivo de los trabajadores.

"No podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispare la inflación y en consecuencia ese salario va a ser una salario falso", expresó el ministro.

Cestatickets quedan en $40

El ingreso mínimo incluye $ 200 correspondientes al bono de Ingreso de Guerra Económica y $ 40 por concepto de bono de alimentación. El monto para los pensionados se fijó en $70 mensuales. Las empresas privadas quedan obligadas a pagar este mismo monto.

Tras estas declaraciones se despejan dudas sobre un posible aumento salarial, que se mantiene en 130 bolívares, luego de lo decretado por la presidente encargada, Delcy Rodríguez.

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