¿Dónde lloverá? Pronóstico del Inameh para este lunes 4 de mayo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela (Inameh) reveló en su boletín de este 4 de mayo dónde habrá lluvias o precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico durante la mañana se prevé cielo mayormente nublado alternando con áreas fragmentadas en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, se espera nubosidad asociada a lluvias y lloviznas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Yaracuy, Carabobo, zonas de Aragua, Miranda, Falcón y los Andes.

De igual modo, el Inameh alerta que también se espera desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, el boletín agrega que en horas de la tarde y noche, se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional, en zonas como la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y Zulia.

De la misma forma, no se descartan lluvias o chubascos dispersos en la región centro-norte costera, los Andes y los llanos Occidentales.

Mientras el resto del país se mantendrá parcialmente nublado y algunas áreas despejadas.

Además, sobre la Gran Caracas, el Inameh pronostica cielo parcialmente nublado en horas de la mañana.

En horas de la tarde-noche no se descartan algunas precipitaciones dispersas.

También el Inmah informó que el monitoreo satelital identificó a la Onda Tropical Nro. 1 de la temporada desplazándose actualmente al noreste de Brasil.

Aunque todavía no se encuentra sobre el territorio nacional, su avance marca el inicio del ciclo de ondas que suelen cruzar el país de este a oeste durante el periodo de lluvias.

El reporte destaca que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) ya presenta actividad con afectación directa hacia el sur de Venezuela. Este cinturón de nubosidad es el principal generador de lluvias en el país y su activación temprana sugiere una jornada de precipitaciones constantes en los estados fronterizos.

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