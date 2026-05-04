Pronóstico Inameh: ¿Dónde y cuándo habrá lluvias la semana que viene?

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) difundió este domingo el pronóstico del clima para la semana del 04 al 10 de mayo.

A través de sus canales oficiales, el Inameh reveló dónde y cuándo se esperan lluvias y precipitaciones para la semana que inicia mañana lunes 04 de mayo.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información difundida por el Inameh, "durante el inicio de la semana se estima persistencia de aporte de aire seco en capas medias de la tropósfera" sobre el oriente y centro del país.

Estas condiciones evitarán que se forme nubosidad, sin embargo, destaca que la inestabilidad atmosférica se mantiene "asociada a la actividad de la Vaguada Monzónica" sobre el occidente y el sur del país.

¿Cuándo y dónde se esperan las lluvias?

En este sentido, explica el Inameh que esa inestabilidad atmosférica propiciará "precipitaciones y actividad tormentosa en áreas del Zulia, Los Andes, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y los Llanos Occidentales".

Asimismo, detalla que se esperan estas precipitaciones "especialmente al final de la tarde y en horas de la madrugada".

Adicionalmente, resalta que "a partir del miércoles 06 se espera el tránsito sobre el territorio nacional de la 1era. Onda Tropical de la temporada". Esto permitirá el "desarrollo nuboso asociado a lluvias o chubascos de intensidad variable en zonas de Nororiente, Llanos Centrales y la Región Centro Norte Costero".

Foto: Inameh

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