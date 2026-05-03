Defensoría del Pueblo activa mecanismos para localizar al comerciante Víctor Hugo Quero

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La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió este domingo en su despacho de Plaza Morelos a la ciudadana Carmen Teresa Navas, con el fin de atender la solicitud de información sobre el paradero de su hijo, Víctor Hugo Quero.

Durante el encuentro, la titular del Poder Ciudadano expresó su solidaridad con la madre del ciudadano y se comprometió a trabajar de manera ardua para encontrar respuestas definitivas sobre este caso.

Para ello, el tren ejecutivo y legal de la Defensoría ya se encuentra realizando los enlaces y las diligencias necesarias ante los diversos entes del Estado.

La señora Navas informó que ha realizado múltiples gestiones en distintos centros de reclusión sin obtener resultados positivos hasta la fecha.

Ante esta situación, González Lobato aseguró que la institución bajo su cargo activará todas las vías posibles para que exista una solución institucional.

“Ha hecho muchas diligencias, ha ido a diferentes centros de reclusión y manifiesta que no tiene respuestas, y que desconoce el paradero de su hijo. Esta Defensoría ha recibido ya el caso de la señora Carmen Teresa, y queremos expresarle que institucionalmente vamos a activar mecanismos y vías para que haya una respuesta verificable, para que el estado la atienda, para que su incertidumbre disminuya y su calidad de vida no se deteriore porque todo esto la afecta. Es una madre de familia, así que Carmen Teresa aquí estamos, te vamos a acompañar”, afirmó la Defensora, subrayando el compromiso de acompañar a la familia en todo el proceso.

Coordinación de acciones urgentes

Por su parte, la señora Navas manifestó su agradecimiento por el recibimiento y por las diligencias que la Defensoría adelanta actualmente.

La titular del despacho ratificó que continuará sosteniendo reuniones con diversos sectores del país para coordinar acciones prioritarias en favor de aquellos ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos, garantizando así el rol de la institución como garante del bienestar ciudadano.