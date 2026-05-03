Activan plan de monitoreo constante en el Guri: puntos claves a inspeccionar

El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, encabezó una exhaustiva jornada de supervisión técnica en el Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar (Guri).
La inspección forma parte de una agenda de trabajo permanente para verificar la operatividad de la planta y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Puntos claves de la evaluación
Durante el recorrido por la central, el vicepresidente Ramírez estuvo acompañado por el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt.
La comisión de alto nivel centró su evaluación en tres pilares estratégicos:
- Infraestructura de Generación y Transmisión: Verificación exhaustiva de los equipos técnicos que sostienen el suministro eléctrico de la mayor parte del país.
- Proyectos de Expansión: Seguimiento detallado a las obras en desarrollo dentro de la central, orientadas a optimizar la capacidad de carga del sistema.
- Planes de Contingencia: Supervisión de los protocolos de seguridad diseñados para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallas.
Compromiso con la estabilidad nacional
El vicepresidente Ramírez enfatizó que estas labores no son eventos aislados, sino que responden a un plan de monitoreo constante.
"El propósito primordial de estas inspecciones es asegurar la estabilidad de los servicios esenciales para el bienestar del pueblo venezolano", afirmó el funcionario.
Con esta supervisión directa en el terreno, las autoridades buscan constatar los avances en la infraestructura y garantizar una respuesta efectiva e inmediata.
Visite nuestra sección Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube