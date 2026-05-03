Activan plan de monitoreo constante en el Guri: puntos claves a inspeccionar

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, encabezó una exhaustiva jornada de supervisión técnica en el Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar (Guri).

​La inspección forma parte de una agenda de trabajo permanente para verificar la operatividad de la planta y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Puntos claves de la evaluación

​Durante el recorrido por la central, el vicepresidente Ramírez estuvo acompañado por el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt.

La comisión de alto nivel centró su evaluación en tres pilares estratégicos:

​Infraestructura de Generación y Transmisión: Verificación exhaustiva de los equipos técnicos que sostienen el suministro eléctrico de la mayor parte del país.

​Proyectos de Expansión: Seguimiento detallado a las obras en desarrollo dentro de la central, orientadas a optimizar la capacidad de carga del sistema.

​Planes de Contingencia: Supervisión de los protocolos de seguridad diseñados para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallas.

​Compromiso con la estabilidad nacional

​El vicepresidente Ramírez enfatizó que estas labores no son eventos aislados, sino que responden a un plan de monitoreo constante.

"El propósito primordial de estas inspecciones es asegurar la estabilidad de los servicios esenciales para el bienestar del pueblo venezolano", afirmó el funcionario.

​Con esta supervisión directa en el terreno, las autoridades buscan constatar los avances en la infraestructura y garantizar una respuesta efectiva e inmediata.