Energia

Activan plan de monitoreo constante en el Guri: puntos claves a inspeccionar

Por Genesis Carrillo
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 04:51 pm
Activan plan de monitoreo constante en el Guri: puntos claves a inspeccionar
El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, encabezó una exhaustiva jornada de supervisión técnica en el Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar (Guri).
 
​La inspección forma parte de una agenda de trabajo permanente para verificar la operatividad de la planta y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Puntos claves de la evaluación

​Durante el recorrido por la central, el vicepresidente Ramírez estuvo acompañado por el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt.
 
La comisión de alto nivel centró su evaluación en tres pilares estratégicos:
 
  • ​Infraestructura de Generación y Transmisión: Verificación exhaustiva de los equipos técnicos que sostienen el suministro eléctrico de la mayor parte del país.
  • ​Proyectos de Expansión: Seguimiento detallado a las obras en desarrollo dentro de la central, orientadas a optimizar la capacidad de carga del sistema.
  • ​Planes de Contingencia: Supervisión de los protocolos de seguridad diseñados para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallas.

​Compromiso con la estabilidad nacional

​El vicepresidente Ramírez enfatizó que estas labores no son eventos aislados, sino que responden a un plan de monitoreo constante.
 
"El propósito primordial de estas inspecciones es asegurar la estabilidad de los servicios esenciales para el bienestar del pueblo venezolano", afirmó el funcionario.
 
​Con esta supervisión directa en el terreno, las autoridades buscan constatar los avances en la infraestructura y garantizar una respuesta efectiva e inmediata.

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