Retorno desde EEUU: vuelos de repatriados que llegaron a Venezuela entre el lunes 27 de abril y el viernes 1 de mayo

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Entre el lunes 27 de abril y el viernes 1 de mayo, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía registró una intensa actividad con el aterrizaje de varios vuelos de repatriación.

Estas aeronaves, provenientes de distintas terminales estadounidenses, trasladaron a ciudadanos venezolanos de vuelta a su país de origen.



En este sentido, el lunes inició la jornada con el arribo de un grupo de 57 venezolanos. Por su parte, las autoridades migratorias locales aplicaron los protocolos de recepción habituales para estos casos. Durante el día miércoles, el país recibió a 263 repatriados en un vuelo proveniente de Arizona.

Si bien, en estas fechas, aviones de gran capacidad tocaron suelo nacional bajo estrictas medidas de control.

"Vuelo especial": seis menores venezolanos regresaron a casa



Finalmente, el viernes 1 de mayo cerró el ciclo con un "vuelo especial" con seis menores de edad provenientes de EEUU, según lo detalló el Ministerio de Interior y Justicia.

Acuerdos entre Venezuela y EEUU



A su vez, el gobierno venezolano y las instancias consulares coordinaron cada trayecto para asegurar el orden en el proceso de retorno. Esta serie de vuelos forma parte de los acuerdos y gestiones vigentes que facilitan el traslado de migrantes con estatus irregular o que optaron por el regreso voluntario. Hasta el momento, las instituciones oficiales mantienen la vigilancia sobre la salud y la identidad de cada viajero que ingresa por esta vía al territorio nacional.

Cifra oficial de repatriados hasta el momento

En este orden de ideas, según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025.

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