Venezuela y Brasil acuerdan proyectos para el desarrollo de la inteligencia artificial: detalles

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Recientemente, Venezuela y Brasil establecieron una alianza estratégica para impulsar la transformación tecnológica, enfocándose en el desarrollo de la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Dicho acuerdo bilateral busca modernizar las estructuras económicas de ambas naciones a través de un nuevo marco legal adaptado a las exigencias de la era digital, informó Diario Avance.

Como parte de este compromiso, se presentará próximamente ante la Asamblea Nacional (AN) una normativa legal diseñada específicamente para la economía digital. El objetivo central es optimizar procesos tanto en las instituciones públicas como en el sector productivo de ambos países.

Cooperación tecnológica bilateral

El encuentro entre las delegaciones de Venezuela y Brasil estuvo liderado por autoridades de ciencia y tecnología de ambas naciones. Durante las jornadas de trabajo, se revisaron los avances en la formulación de leyes que respondan a los desafíos actuales, buscando que la innovación no solo sea productiva, sino que también respete principios éticos fundamentales.

Pilares del desarrollo tecnológico en Venezuela

A nivel nacional, el viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información, Raúl Hernández, explicó que se trabaja en tres ejes fundamentales para organizar el uso de la inteligencia artificial: un código de ética, un plan nacional y una ley específica para su uso responsable.

La meta es promover investigaciones propias que permitan al país contar con sistemas tecnológicos integrados. Además, se dentificaron sectores críticos donde estas herramientas tendrán un impacto inmediato, tales como la salud, la educación, la banca, las finanzas y la industria de los hidrocarburos.

Formación de especialistas

Para garantizar que el país cuente con el personal capacitado, se desplegó una red de centros de desarrollo de software en distintas universidades nacionales. El plan contempla la formación de más de 17.000 especialistas para el año 2031, quienes aprenderán sobre tecnologías libres y creación de modelos de inteligencia artificial.

También se puso a disposición del público un portal digital con cursos gratuitos para quienes deseen aprender a manejar estas nuevas herramientas.

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