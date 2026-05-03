¿Lloverá hoy? Inameh pronostica nubosidad y altas temperaturas este domingo 3 de mayo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), publicó el reporte del tiempo para este domingo 3 de mayo en todo el territorio venezolano.

Se espera un día de contrastes marcados, donde el sol intenso en algunas regiones convivirá con lluvias y descargas eléctricas en otras zonas del país.

Las autoridades identificaron que el clima estará influenciado por nubosidad constante y el calentamiento propio del día. Mientras que en el oriente y el centro se sentirá un ambiente más seco, hacia el occidente y el sur las condiciones favorecerán la formación de tormentas durante la tarde y la noche.

Lluvias y tormentas por regiones

Para las horas de la tarde, se pronostican lluvias con actividad eléctrica en los estados Zulia, Amazonas, Bolívar y en la zona de los Andes. También se verán afectados por chubascos los estados Apure y Barinas.

En el resto del país, incluyendo la zona costera del centro, podrían presentarse lloviznas aisladas, aunque predominarán los cielos parcialmente nublados.

Calor intenso en el centro y oriente

Las temperaturas más altas del día se registrarán en los estados Guárico y Anzoátegui, donde el termómetro llegará a marcar los 38°. Otras ciudades como Barcelona, Maturín y San Juan de los Morros también experimentarán un calor fuerte con máximas de 37°.

Por el contrario, las zonas más frescas se ubicarán en los Andes, específicamente en Mérida, donde la mínima bajó hasta los 8° durante la madrugada.

El tiempo en la Gran Caracas

En la capital y sus alrededores, que comprenden el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, la mañana iniciará con cielos despejados. Sin embargo, después del mediodía aumentará la nubosidad y es probable que ocurran lluvias en las zonas de montaña.

Las temperaturas en esta región se mantendrán agradables, oscilando entre los 17 y los 28°, acompañadas de vientos moderados.

Datos Inameh del día

El sol se ocultará este domingo a las 6 y 39 de la tarde. En cuanto a la fase lunar, el reporte indica que nos encontramos a dos días de haber pasado la luna llena.

Estas condiciones generales se mantendrán estables durante las próximas horas, con una tendencia a que la nubosidad desaparezca parcialmente al final de la noche en gran parte del país.

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