Inicia primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en Venezuela

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, informó que inició formalmente el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en todo el territorio nacional.

Esta jornada masiva de inmunización se extenderá hasta el próximo 15 de junio.

​El titular de la cartera agraria destacó a través de sus redes sociales que este proceso es un requisito fundamental para que Venezuela obtenga la certificación oficial como país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA).

​Padrino López enfatizó que, aunque el país no registra focos de fiebre aftosa desde el año 2013, factores externos han dificultado el reconocimiento internacional.

"Las sanciones y el sesgo político aislacionista contra nuestra nación han limitado alcanzar dicho proceso de certificación", denunció el ministro.

​Meta: Inmunización masiva

​El plan de salud animal contempla la atención de los rebaños vacunos y bufalinos de la nación.

En este sentido, el ministro hizo un llamado a los productores para que se sumen a la "Caracterización Ganadera 2026", subrayando la importancia de la unión nacional para lograr una Venezuela libre de sanciones y de enfermedades que afecten la producción.

​Impacto socioeconómico

​De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la fiebre aftosa es una patología altamente contagiosa que genera consecuencias devastadoras.

Las pérdidas económicas en los países afectados pueden superar los 20 billones de dólares anuales, impactando severamente la seguridad alimentaria y el bienestar de las poblaciones más vulnerables.