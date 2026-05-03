Delcy Rodríguez anuncia la conformación de las Brigadas de Atención Integral para los abuelos del país

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En el marco de las recientes medidas de protección social para los jubilados y pensionados, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció la conformación de las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas en todo el territorio nacional.

Este mecanismo surge como un compromiso de atención directa tras los anuncios económicos realizados hace dos días, buscando blindar el bienestar de los adultos mayores a través de un abordaje personalizado.

De acuerdo con la información suministrada por la vicepresidenta en su cuenta de Telegram, estas brigadas están compuestas por hombres y mujeres que se desplegarán por las comunidades del país con la misión de recorrer casa por casa para atender, escuchar y acompañar a quienes han dedicado su vida al desarrollo de la nación.

"Son hombres y mujeres que con gran compromiso y amor recorrerán cada hogar para acompañar a quienes lo han dado todo por Venezuela y nuestras familias", expresó.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional ratifica el seguimiento de los mecanismos de protección especial para el sector de jubilados y pensionados, asegurando que la atención llegue de manera efectiva y directa a cada hogar venezolano.

“¡Máxima protección y cuidado a nuestros adultos mayores, esencia y memoria viva de la nación!”, dijo Rodríguez.