Jacqueline Faría detalla los beneficios de la reconexión aérea en Venezuela: nuevas rutas por sumarse

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Jacqueline Faría, ministra de Transporte, confirmó que Venezuela se encuentra preparada para retomar su papel como centro estratégico de vuelos.

Al recibir el primer avión de American Airlines tras siete años de ausencia, la funcionaria aseguró que la empresa regresa para quedarse y que el país tiene la capacidad operativa necesaria para recibir a todas las líneas aéreas que deseen operar nuevamente en el territorio.

La ministra destacó que esta apertura es parte de un plan para conectar al país con el mundo, resaltando que el mercado venezolano es un punto clave en Latinoamérica.

Detalles de la ruta

La conexión con EEUU inició con un vuelo diario desde este jueves, pero ya se tiene programada una ampliación.

A partir del 21 de mayo se incorporará una segunda frecuencia diaria, lo que permitirá proyectar un flujo de más de 100.000 pasajeros anuales a través de esta ruta específica.

Interés internacional

Faría señaló que, además del regreso de las empresas europeas que ya operan en el país, hay varias líneas adicionales tocando la puerta para sumarse a la reanudación de vuelos comerciales.

En representación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la ministra dio la bienvenida a estas organizaciones y reiteró que el país busca posicionarse como un enlace fundamental para toda la región.

Claves de la reconexión

El proceso de normalización aérea se basa en la recuperación de la confianza de las operadoras extranjeras y la adecuación de la infraestructura nacional. El gobierno apuesta a la ubicación geográfica de Venezuela para atraer nuevas rutas comerciales y turísticas, asegurando que la nación está lista para expandir sus horizontes de transporte tras años de restricciones.

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