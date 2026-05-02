Reporte Inameh del 2 de mayo: lluvias con actividad eléctrica para estas regiones

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela emitió su reporte para este sábado 2 de mayo de 2026.

Según el pronóstico, gran parte del país tendrá cielos nublados desde las primeras horas del día. Se esperan precipitaciones de intensidad variable, especialmente en las zonas del sur y el occidente del territorio nacional.

Las autoridades climáticas informaron que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Para el resto del país, se estima un clima más estable durante la mañana, aunque la nubosidad irá en aumento conforme avance la tarde.

Condiciones en el interior del país

Hacia el occidente y el sur del país se esperan las condiciones más inestables. En regiones como los Andes y el sur del Zulia habrá chubascos constantes durante la tarde y la noche.

En la zona de Guayana y el Amazonas las lluvias serán de moderada intensidad. Por su parte, la región centro norte costera podría presentar lloviznas rápidas, mientras que el resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado con algunos ratos de sol.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la capital y los estados Miranda y La Guaira, predominará un cielo cubierto con lloviznas intermitentes durante la mañana. Estas condiciones serán más frecuentes en las zonas montañosas de Miranda.

Para la tarde y la noche, se espera que las nubes aumenten y se produzcan algunas lluvias dispersas. Los vientos soplarán desde el noreste con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora.

Temperaturas en las principales ciudades

El calor se sentirá con fuerza en los Llanos Centrales, donde ciudades como San Juan de los Morros alcanzarán los 38°. Por el contrario, la temperatura más baja del país se registrará en Mérida, con un mínimo de 5°.

En la zona central, Caracas tendrá una máxima de 29°, mientras que en Valencia y Maracay el termómetro subirá hasta los 35°. En el oriente, ciudades como Barcelona y Maturín mantendrán un promedio de 35 a 36°durante el día.

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