Arranca la temporada de ondas tropicales en Venezuela: pronóstico del INAMEH

Suscríbete a nuestros canales

Este 1 de mayo marca el inicio oficial de la temporada de ondas tropicales 2026, un ciclo que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Para este año, las estimaciones meteorológicas prevén una actividad importante en la región, con la formación de entre 51 y 57 sistemas.

El Centro Nacional de Huracanes ya ha detectado la formación de la que sería la primera onda tropical de la temporada. Actualmente, el sistema se localiza al sureste de Cabo Verde y se encuentra bajo vigilancia constante.

Según las proyecciones y el seguimiento de su desplazamiento, se estima que esta onda tropical alcance el este de Venezuela entre el 5 y 6 de mayo.

Es importante resaltar que no todos estos sistemas generan precipitaciones significativas; su intensidad dependerá de las condiciones atmosféricas que encuentre a su paso por el Atlántico y el Caribe.

Perspectiva estacional

El inicio de este periodo pone en alerta a los sistemas de gestión de riesgo, dado que la frecuencia de estos fenómenos es clave para el régimen de lluvias en el país.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, recordando que el comportamiento de cada onda es variable y está sujeto a cambios en la presión y humedad del entorno.