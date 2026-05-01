Defensora del Pueblo se reunirá con los trabajadores: ¿Cuál fue el compromiso que asumió?

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​En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió este viernes 1 de mayo a las delegaciones de trabajadores que marcharon en la capital para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Durante el encuentro, la titular del organismo asumió un papel activo como puente entre la clase obrera y el Estado.

​El punto central del encuentro fue la promesa de la Defensoría de actuar como facilitadora para que las demandas laborales lleguen a las instancias correspondientes.

​"Me comprometo a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana", afirmó González Lobato ante los representantes sindicales y trabajadores presentes.

​Reconocimiento a la movilización pacífica

​La defensora destacó el civismo de la jornada y valoró la organización de quienes se desplazaron hasta la sede del organismo para ejercer su derecho a la protesta y a la petición.

​"Reconozco muchísimo el valor, el coraje y la gestión que hemos hecho para que esta marcha llegue acá de manera organizada, pacífica, como debe ser, y valoramos esta Defensoría del Pueblo la defensa de los derechos de los ciudadanos", señaló la funcionaria.

​González Lobato anunció que se llevará a cabo una próxima reunión formal en la que los trabajadores "puedan subir a la Defensoría" para desglosar sus requerimientos técnicos y legales.

​Con esta postura, la Defensoría del Pueblo reafirma su rol como ente mediador en la defensa de los derechos ciudadanos, buscando canalizar las solicitudes de ajuste salarial y protección social en un entorno de diálogo directo con las autoridades nacionales.

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