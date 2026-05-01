"La inflación va a descender" BCV diseña mecanismos para facilitar la compra de divisas: DETALLES AQUÍ

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El presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Alberto Pérez González, informó que la economía nacional mantiene una ruta de recuperación sostenida.

Según cifras preliminares del ente emisor, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela registró un incremento durante el primer trimestre de 2026. Con este resultado, el país acumula 20 trimestres consecutivos de expansión económica, por lo que González señaló que los indicadores apuntan a una disminución progresiva de la inflación en los meses venideros.

“Existen razones para pensar que a la economía nacional le va a ir bien en los próximos trimestres y que la inflación va a descender”, precisó González.

La reunión, celebrada en el Salón Manuel Egaña del BCV, contó con representantes de la banca pública y privada, la Asociación Bancaria de Venezuela, Sudeban y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores.

Control cambiario y uso del bolívar

Asimismo, el BCV reportó una ralentización en el movimiento de los tipos de cambio, tanto oficial como no oficial. Gracias a una intervención más frecuente del organismo, la brecha entre ambas tasas bajó al 29%.

El plan institucional incluye facilitar la compra y venta de divisas para ciudadanos y empresas mediante bancos y casas de cambio, aunque el objetivo principal sigue siendo fortalecer la moneda nacional.

“Es el momento de empezar a pensar en instrumentos que faciliten que las personas naturales y jurídicas sigan aumentando sus preferencias por mantener el uso del bolívar”, señaló el presidente de la entidad.

Reconexión financiera internacional

El BCV confirmó que ya se han designado los cargos de gobernador y gobernador alterno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para representar al país ante su llegada formal

La cartera de crédito bruta ha mostrado un aumento en 2026, con un índice de intervención crediticia que alcanza el 64,4%. Pérez González enfatizó que el sector financiero se encuentra sano y listo para inyectar recursos en la producción nacional.

“El crecimiento económico sostenido demanda créditos. Crédito para la economía real (…) Vamos por buen camino, el sector financiero venezolano está sano y plenamente auditable. Estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos a disposición”, puntualizó.

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