Laser Airlines y Global X aterrizaron este viernes en Maiquetía con su primer vuelo directo desde Miami

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Este viernes 1 de mayo, la aerolínea venezolana Laser Airlines, en alianza con la estadounidense Global X, completó con éxito su primer vuelo comercial en la ruta Miami-Caracas.

El aterrizaje se realizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía; y marca la consolidación de la oferta de vuelos directos tras años de suspensión.

Aterriza el primer vuelo de Laser Airlines y Global X

El vuelo inaugural partió desde la ciudad de Miami a las 7:30 hora local y tocó suelo venezolano a las 10:18 de la mañana.

La operación destacó por su eficiencia al llegar 27 minutos antes de lo previsto.

Asimismo, se conoció que el vuelo de retorno hacia territorio estadounidense está programado para este mismo viernes.

Frecuencia y capacidad

Laser Airlines ofrecerá una frecuencia diaria para conectar de forma directa a ambas ciudades.

Las operaciones se realizarán en una aeronave Airbus A320, la cual cuenta con una capacidad para 150 pasajeros.

Con este hito, Laser se suma a American Airlines, aerolínea que reactivó sus operaciones este jueves, poniendo fin a siete años de interrupción en los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos (EEUU).

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