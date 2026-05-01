EXTRAOFICIAL: así quedaron los bonos de Ingreso por Guerra Económica a partir de hoy 01 de mayo

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A la espera de la aclaratoria de cómo quedará distribuido el aumento a $240 del ingreso mínimo integral anunciado este 30 de abril por Delcy Rodríguez, extraoficialmente se ha conocido cómo quedaron los montos de los Ingresos por Guerra Económica otorgados a la administración pública mensualmente.

ASÍ QUEDARON LOS NUEVOS MONTOS

Trabajadores activos de la administración pública: $200 anclados a la tasa BCV del día

Jubilados de la administración pública: $168 anclados a la tasa BCV del día

Pensionados del IVSS: $70 anclados a la tasa BCV del día

Cestatickets: $40 anclados a la tasa BCV del día

Tablas salariales en los próximos días

El Ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, informó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciará en los próximos días las nuevas tablas salariales para los trabajadores de la administración pública por sectores, comenzando por educación, salud, policías, fuerzas Armadas y educación superior

Durante una entrevista en VTV, el ministro Castillo aseguró que en los próximos días se "vienen más anuncios" respecto al tema del ingreso integral de los trabajadores.

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