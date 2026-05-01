Venezuela firma nuevo acuerdo de minería con la empresa Heeney Capital: alcance

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El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, firmó este viernes un memorándum de entendimiento entre Venezuela y la empresa estadounidense Heeney Capital, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de recursos minerales.

El titular de la cartera minera calificó el acuerdo como un logro estratégico y el inicio de una nueva etapa de colaboración técnica y económica.

“Es el primer paso para el fortalecimiento de lazos en materia de minería entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, precisó Silva.

Destacó que el convenio impulsará el desarrollo de las reservas mineras nacionales mediante el uso de tecnología de punta.

Explicó que el país contará con una inversión importante destinada a la certificación de reservas y a la ejecución de proyecciones de crecimiento que busquen generar bienestar tanto para el pueblo venezolano como para el estadounidense.

Respaldo empresarial y seguridad mineral

Por su parte, Sean Pi, representante autorizado de Heeney Capital, agradeció el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el fortalecimiento del sector de materiales y la seguridad de los minerales críticos.

También reconoció el trabajo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al impulsar políticas que promueven el crecimiento de la economía venezolana.

Asimismo, resaltó que su empresa, junto con Mercuria Energy Group, se siente orgullosa de participar en lo que denominó el “renacimiento de las relaciones comerciales” entre ambas naciones.

Este acuerdo marca un precedente en la reactivación de las relaciones comerciales de alto nivel, enfocándose en la sostenibilidad tecnológica y el aprovechamiento estratégico de los recursos minerales del país.