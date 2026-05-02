Luis Vicente León analiza el nuevo ingreso integral: ¿Cuándo iniciará una salarización real en Venezuela?

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El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, habló sobre la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo y a partir de entonces iniciará una "salarización real".

El también economista, resalta cuáles son las áreas a trabajar en esta reforma por parte de la mesa tripartita (que incluye los sectores sindicales, empresariales y al Gobierno Nacional) "que permita salarios sólidos".

Incremento del ingreso mínimo integral

A través de sus redes sociales, el economista explica algunos detalles del anuncio de ayer 30 de abril por parte de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sobre el incremento del ingreso mínimo integral a 240$.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de Datanálisis, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), "no esperará hasta el próximo año".

Asimismo, señala que "apenas se ha constituido una comisión para revisar los nudos críticos de la LOT y aún no existe una propuesta concreta sobre la mesa".

En este sentido, resalta León que "esa reforma es la que debe abrir el camino a la salarización real sin quebrar a las empresas ni al Estado".

Reforma a la LOT

Asegura entonces que "mientras esto madura hacia una fórmula viable, el bono es el único instrumento ejecutable y no se puede esperar más. La lógica es de gradualidad: el bono hoy, el salario cuando se logre la reforma".

De acuerdo con León "Todo indica que la reforma laboral no esperará hasta el próximo año y vendrá atada a un aumento salarial real".

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