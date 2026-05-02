Asamblea Nacional publica lista de aspirantes al Comité Judicial: inicia periodo de impugnaciones

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Este sábado, 2 de mayo, la Asamblea Nacional de Venezuela dio a conocer la lista oficial de las personas que buscan formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

A través de su cuenta oficial de Telegram, se informó que, el grupo de aspirantes incluye tanto a representantes de diversos sectores de la sociedad civil como a ciudadanos que decidieron inscribirse por cuenta propia.

El objetivo de esta convocatoria es avanzar en la renovación del sistema de justicia en el país. Todos los seleccionados cumplieron con los requisitos legales previos, lo que permite que el proceso siga adelante según el cronograma establecido por el poder legislativo.

Periodo de objeciones

A partir de la publicación de estos nombres, se abre una etapa donde cualquier ciudadano puede presentar una queja o rechazo contra alguno de los candidatos. Este proceso es fundamental para garantizar que quienes resulten elegidos cuenten con la honestidad y solvencia necesarias para el cargo.

Las personas que deseen manifestar su desacuerdo deben hacerlo de forma escrita. Además, es obligatorio presentar pruebas reales y claras que respalden su reclamo para que este sea tomado en cuenta por las autoridades encargadas. A continuación se detalla la lista de candidatos:

Próximas fechas y plazos

El tiempo para presentar estas impugnaciones es breve. Los ciudadanos interesados tienen desde este sábado 2 hasta el martes 5 de mayo de 2026 para entregar sus documentos. Es un plazo estricto que busca agilizar la conformación del comité sin retrasar las etapas siguientes.

Decisión final

Una vez que termine el plazo para recibir las quejas, la comisión encargada revisará cada caso detalladamente. Ellos serán los responsables de informar si las objeciones son admitidas o rechazadas, permitiendo así que el proceso de selección de la nueva autoridad judicial continúe su curso legal.

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