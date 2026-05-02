Comunicado: Venezuela oficializa su participación en la CIJ ante disputa por el Esequibo

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El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este sábado 2 de mayo por medio de un comunicado oficial difundido a través de las redes sociales, la participación del país en las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a partir de este 4 de mayo de 2026 con respecto a la disputa por el Esequibo.



A través de un comunicado oficial, el Estado venezolano precisó que la asistencia al proceso no significa que Venezuela reconozca la autoridad de la CIJ sobre la Guayana Esequiba. En el mismo orden de ideas, el Gobierno ratifica el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento válido para resolver la controversia de forma práctica y mutua.



Es importante destacar que, Venezuela acudirá a las audiencias para defender sus derechos históricos y la verdad sobre su territorio.

Por su parte, Guyana inició este proceso de manera unilateral, acción que Venezuela considera una transgresión a la legalidad internacional.

Foto: @yvangil

Foto: @yvangil

Antecedentes

La disputa por los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, una zona con abundantes recursos naturales y yacimientos petrolíferos, tiene su origen en el Laudo Arbitral de París de 1899. Aquella sentencia otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica, pero Venezuela rechazó el fallo décadas después al considerarlo nulo e írrito.

Sin embargo, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966 para buscar una solución negociada a la controversia, aunque dicho mecanismo nunca logró concretar un arreglo definitivo.

Acciones recientes

En el último año, la tensión entre los países aumentó significativamente. Si bien, en diciembre de 2023, Caracas organizó un referéndum para proponer la anexión del territorio y, más recientemente, el gobierno venezolano designó un gobernador para la región.



Finalmente, el Estado reafirma que no renunciará al territorio del Esequibo y mantiene su apego al mandato popular del referéndum consultivo de 2023.

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