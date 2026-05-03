Eduardo Piñate sobre la constituyente laboral: Estamos debatiendo el modelo salarial en Venezuela

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El presidente de la Comisión para los Consensos Laborales y Sociales, Eduardo Piñate, aseguró este domingo que están "debatiendo en el modelo salarial en Venezuela".

Durante una entrevista en VTV, Piñate también reveló cuáles son los objetivos para la constituyente laboral y aseguró que "vienen muchos temas en agenda".

Constituyente laboral

De acuerdo con las declaraciones del comisionado presidencial, en esta mesa de diálogo social, se encuentran cuatro comisiones, entre ellas la del sector público, del sector privado, la comisión de protección social y pensiones, y la comisión técnica.

Asimismo, resalta que el próximo lunes 04 de mayo, la Comisión para los Consensos Laborales y Sociales cumple tres semanas de haberse instalado y que ya el jueves 30 de abril "dimos un primer resultado" con los anuncios de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sobre el incremento del ingreso mínimo integral.

Cambios a la LOT

En este sentido, Piñate elogia a la Ley Orgánica para el Trabajo (LOT), suscrita por el presidente Hugo Chávez, sin embargo, destaca que "esa ley se desarrolló en 2012, no teniamos el desarrollo que tenemos hoy de la inteligencia artificial, de la digitalización, de la robótica".

Agrega que "hay un conjunto de cambios en el mundo del trabajo que tenemos que dar cuenta de eso para seguir defendiendo el derecho de los trabajadores".

"Hay una agenda que se va estableciendo sobre diversos temas, hay debates sobre cuáles son las transformaciones del modelo salarial venezolano", aseguró el comisionado.

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