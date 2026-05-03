Gobierno Nacional impulsa plan de seguridad en el Arco Minero del Orinoco

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El Gobierno Nacional puso en marcha una serie de estrategias para establecer un plan de protección integral en el Arco Minero del Orinoco, que contará con el respaldo directo de organismos policiales y militares.

Esta iniciativa surge en un contexto donde el país busca atraer inversión privada y extranjera para potenciar el sector minero.

El ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, lideró una reunión estratégica en el estado Bolívar con los principales mandos de seguridad del país.

Durante el encuentro, se definió una estructura basada en la "fusión cívico-militar-policial", integrando la experiencia de los cuerpos de seguridad para brindar protección directa a la pequeña minería, sector considerado clave para el modelo económico nacional.

A la mesa de trabajo asistieron representantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), diversas autoridades militares y funcionarios de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Puntos de Atención al Minero

Uno de los ejes centrales del plan es la creación de los Puntos de Atención al Minero.

Según informó el Ministerio de Comunicación en sus canales oficiales , esta propuesta está orientada a los siguientes objetivos:

Optimizar la distribución y control de las áreas de explotación.

Fomentar el crecimiento de las instituciones y la eficiencia en la extracción de recursos.

Fortalecer el entorno para incentivar la llegada de capitales internacionales.

Con este despliegue, el Ejecutivo busca garantizar un entorno seguro que permita el desarrollo sustentable de la minería al sur de Venezuela, protegiendo tanto la soberanía territorial como los intereses de los trabajadores del sector.