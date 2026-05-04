Evalúan las instalaciones de la hidroeléctrica Tocoma: establecen hoja de ruta para su reactivación

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Este domingo, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, realizó un recorrido por las instalaciones de la hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar.

Asimismo, se supo que tras el recorrido, el ministro sustuvo un encuentro con el viceministro de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez y el presidente de la Corporación Eléctrica NAcional (Corpoelec), José Luis Betancourt.

Evaluación técnica de Tocoma

De acuerdo con la información difundida por el ministerio de Energía Eléctrica, la evaluación de hoy a la hidroeléctrica Tocoma tuvo como finalidad evaluar su infraestructura en aras de una próxima reactivación.

Cabe destacar que este proyecto se encuentra ubicado en el bajo río Caroní a 15 kilómetros de la represa del Guri, y fue diseñado con el objetivo de sostener unidades de generación que aporten 2160W.

Sistema Eléctrico Nacional

Las autoridades en el lugar reconocieron que culminar y activar esta hidrológica sería una solución a las dificultades actuales que presenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Finalmente, tras la reunión sostenida este domingo, lograron establecer una línea de trabajo para adecuar la hidrológica Tocoma.

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