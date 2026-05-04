Venezuela anuncia cierre fronterizo con Colombia: aquí las razones

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El Gobierno de Venezuela ordenó la suspensión total del tránsito por el puente internacional Francisco de Paula Santander durante un período de 15 días, afectando la conexión directa entre Cúcuta y Pedro María Ureña, en el estado Táchira.

La medida comenzó a aplicarse desde este domingo y responde a la necesidad de ejecutar trabajos urgentes en la infraestructura, considerada clave para la movilidad diaria en la zona fronteriza.

"A partir del 3 de mayo, durante 15 días estaremos desplegados para labores de rehabilitación del puente Internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a la población de Ureña, en el estado Táchira con Cúcuta en el norte de Santander, en Colombia".

Daños estructurales tras crecida del río

La decisión se tomó luego de una inspección técnica que evidenció un deterioro significativo en el puente, especialmente en el lado venezolano. Las recientes crecidas del río Táchira impactaron con fuerza la base de la estructura, dejando al descubierto fallas que comprometen tanto los cimientos como la parte superior.

Aunque el tramo colombiano no presenta riesgos inmediatos, las autoridades confirmaron daños importantes del lado vecino. En ese contexto, el secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabián Prato, explicó:

«Como medida de seguridad para garantizar la integridad de los usuarios, las autoridades venezolanas han prohibido el paso de vehículos pesados y limitado el tránsito vehicular a un solo carril. Se recomienda a la ciudadanía utilizar pasos fronterizos alternos o transitar con extrema precaución».

Este paso internacional, con más de cinco décadas de funcionamiento, es uno de los más transitados entre Colombia y Venezuela. A diario, miles de personas y vehículos utilizan esta vía para actividades comerciales, laborales y personales, lo que resalta su impacto en la economía y el intercambio binacional.

Más de 15.000 personas lo cruzan diariamente

Circulan alrededor de 8.000 vehículos cada día

Es el segundo paso más activo del eje fronterizo

Solo es superado por el puente Simón Bolívar

Aunque inicialmente se intentó mantener el tránsito con restricciones, las autoridades optaron por el cierre total como medida preventiva ante el riesgo estructural. El Ministerio de Transporte enfatizó la importancia de priorizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollan las labores de rehabilitación.

«Instamos a los conductores y población en general a tomar sus previsiones, ante las labores que ejecuta la fuerza trabajadora en pro del bienestar de todas y todos».

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