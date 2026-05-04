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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció oficialmente el inicio de la temporada de ondas tropicales en Venezuela.

De acuerdo con el reporte, el periodo se extenderá desde este 1 de mayo hasta el 30 de noviembre.

Inicia temporada de ondas tropicales: sepa cuándo llega la primera y el total que azotarán a Venezuela

Asimismo el Inameh informó que para este año 2026, las proyecciones meteorológicas sugieren un periodo de intensa actividad atmosférica que afectará directamente al territorio nacional.

De acuerdo con el monitoreo realizado, se estima la formación de entre 51 y 57 ondas tropicales durante la temporada de 2026.

Actualmente, el Centro Nacional de Huracanes ya vigila la formación de la primera onda tropical, la cual se ubica al sureste de Cabo Verde.

Fecha de llegada de la Onda Tropical Nro. 1

Según refiere el Inameh, la proyección indica que la Onda Tropical Nro. 1 estaría tocando las costas del este de Venezuela entre el 5 y 6 de mayo.

Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre su desplazamiento, aunque aclaran que el nivel de precipitaciones dependerá de las condiciones atmosféricas que el sistema encuentre a su paso por el Caribe.

De igual modo, el Inameh recordó a la población que no todos estos sistemas generan lluvias torrenciales.

Sin embargo, es vital mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la interacción de estas ondas con la dinámica atmosférica regional es el principal factor de riesgo para el aumento de las lluvias en el país.

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