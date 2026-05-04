Estados Unidos extiende licencia a reconocida refinería venezolana: comunicado

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El Gobierno de Estados Unidos prorrogó hasta el 19 de junio de 2026 una licencia que mantiene protegida a la refinería venezolana Citgo Petroleum frente a posibles acciones de acreedores.

La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro y forma parte del sistema de autorizaciones administrado por la OFAC.

La medida busca preservar temporalmente los activos de Citgo mientras continúan los procesos legales relacionados con deudas y reclamos internacionales.

Citgo, uno de los activos energéticos venezolanos más relevantes en el extranjero, ha estado en el centro de disputas judiciales durante años. Varios acreedores buscan compensaciones por deudas del Estado venezolano, lo que ha generado intentos legales de acceso a la empresa.

Aunque la extensión ofrece un alivio temporal, el futuro de Citgo sigue dependiendo de decisiones judiciales y administrativas en Estados Unidos, por lo que el caso continúa abierto y en evolución.

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