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Está previsto que en las próximas horas, la plataforma del Sistema Patria comience a pagar el Bono Único Familiar mayo 2026.

Este pago llegó a reemplazar varios programas sociales del monedero digital entre los que figuran: Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros.

Se debe recordar que el Bono Único Familiar, es indexado y protege por lo menos a seis millones de familias.

Bono Único Familiar mayo 2026: ¿Viene con nuevo monto?

Durante abril 2026, el monto otorgado fue de 7.095 bolívares o 14,95 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio experimentó un incremento de 12,61%, en comparación con el pago realizado en el mes de marzo de 2026, cuando el monto fue de 6.300 bolívares.

Ante ello, se prevé que para este mes de mayo, el estipendio llegue con otro ajuste en su monto, se prevé que el pago supere los 7.543 bolívares.

Sobre cuándo será entregado este pago, ninguna autoridad lo ha especificado. Sin embargo, se estima que sea otorgado durante los próximos cinco días.

Nota: El monto reflejado es un estimado. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece las sumas.

Se debe recordar que el pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez anunció el incremento de 70 dólares en las pensiones para los abuelos y abuelas.

Además, aumentó el ingreso mínimo integral de los trabajadores, el cual tendrá un monto 240 dólares.

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