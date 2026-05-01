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Una nueva ronda de pagos se activa en el Sistema Patria desde este viernes 1 de mayo y hasta el próximo sábado 9.

Las bonificaciones son parte de los programas sociales de la plataforma gubernamental creada por el Ejecutivo.

Nuevos pagos del Sistema Patria: bonos que asignan desde este 1 de mayo

Según el cronograma de pagos de la plataforma del Sistema Patria, entre los estipendios próximos a liberar con nuevos montos figuran los siguientes:

Bono Único Familiar y Complementario: El pasado 7 de abril este pago llegó por un monto de 7.095 bolívares, se prevé que el pago supere los 7.543 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 58.700 bolívares en su primera entrega

Entre los organismos cuyos trabajadores suelen recibir este beneficio se encuentran:

Ministerio para la Defensa.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Presidencia de la República y otros entes de seguridad.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

Otros bonos

Adicional a estos pagos y en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador, usuarios del Sistema Patria reportan este viernes 1 de mayo el inicio de la asignación de beneficios económicos destinados al sector público.

Los pagos corresponden al Incremento del Ingreso Salarial y al Bono de Responsabilidad Profesional.

De acuerdo con la información suministrada por los beneficiarios, los montos fijados para esta jornada son los siguientes:

Bono de Responsabilidad Profesional: 9.740,00 bolívares

Incremento de Ingreso Salarial: 24.350,00 bolívares.

De igual modo, se reportó la asignación de otros montos entre los que están: 30.681,00, 57.953,00 y 63.310,00 bolívares.

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

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