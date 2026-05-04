Papa León recibe delegación de la Conferencia Episcopal Venezolana: detalles del encuentro

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El papa León XIV sostuvo una audiencia privada este 4 de mayo con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en el Vaticano.

La reunión se realizó en horas de la mañana (hora de Roma) y tuvo como objetivo principal abordar la situación actual de Venezuela desde una perspectiva pastoral y eclesial, según información difundida por la Arquidiócesis de Valencia.

Delegación de la Iglesia venezolana

La representación estuvo encabezada por monseñor Jesús González de Zárate Salas, arzobispo de Valencia y presidente de la CEV. Durante el encuentro, los obispos expusieron al Pontífice un panorama general del país, además de destacar el papel de la Iglesia en medio de las dificultades sociales y espirituales que atraviesa la nación.

El papa León XIV manifestó su cercanía espiritual con el pueblo venezolano y reafirmó que mantiene oraciones constantes por el país. Su mensaje fue interpretado como un gesto de acompañamiento en medio de los desafíos que enfrenta la nación.

Durante la reunión, la CEV también resaltó el “caminar esperanzador” de la Iglesia en Venezuela, subrayando el esfuerzo de comunidades religiosas y fieles en su misión evangelizadora.

Al finalizar la audiencia, la delegación venezolana expresó su deseo de que los frutos de esta visita contribuyan al bienestar de la Iglesia y del país. Asimismo, solicitaron la guía del Espíritu Santo para fortalecer las acciones pastorales y el acompañamiento espiritual en Venezuela.

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