Esequibo en La Haya: inician audiencias claves para definir el futuro del territorio en disputa

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Este lunes comenzó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una fase determinante en el litigio que mantienen Venezuela y Guyana por la región del Esequibo.

Durante esta semana de audiencias, ambas naciones expondrán los fundamentos legales sobre los que sustentan su soberanía sobre los 160.000 km² de territorio.

El inicio de las audiencias

Según reportes, Guyana fue la primera en intervenir, y alegó que el caso tiene una "importancia existencial" para su país.

Al respecto, la delegación guyanesa solicitó a la máxima instancia judicial de la ONU que ratifique la validez del Laudo Arbitral de 1899.

Además, según Georgetown, el reclamo venezolano afecta a más del 70% de su territorio soberano y a una gran parte de sus habitantes.

La respuesta de Caracas

Por otra parte, el gobierno de Venezuela presentará sus argumentos el próximo miércoles 6 de mayo.

En tal sentido, el Estado venezolano sostiene que el único instrumento válido para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Es por ello que la Cancillería venezolana reiteró que el objetivo de su participación es demostrar los derechos históricos que posee sobre la Guayana Esequiba desde su formación como República.

Cronograma del proceso

Es importante resaltar que las audiencias en el Tribunal Penal Leighton se celebrarán hasta el próximo 11 de mayo.

El proceso, iniciado de forma unilateral por Guyana en 2018, es seguido de cerca por la comunidad internacional debido a los importantes recursos petroleros presentes en el área.

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