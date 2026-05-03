¡Emergencia en Brasil! Sube a ocho la cifra de fallecidos por inundaciones: balance de damnificados

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Las fuertes lluvias que azotan el noreste de Brasil provocaron la muerte de al menos ocho personas y dejaron a miles de ciudadanos fuera de sus hogares.

Según el último reporte de la agencia EFE, las víctimas se concentran principalmente en los estados de Pernambuco y Paraíba, donde el temporal causó graves inundaciones, deslizamientos de tierra y accidentes eléctricos durante los últimos días.

Hasta el momento, más de 3.700 personas fueron desalojadas de sus viviendas en once municipios distintos. Los equipos de rescate trabajan para asistir a las comunidades aisladas por el agua.

Impacto en Pernambuco y Paraíba

El gobierno nacional declaró el estado de emergencia para agilizar el envío de recursos y suministros básicos a las zonas más castigadas por el fenómeno climático.

En Recife, la capital de Pernambuco, se confirmaron seis fallecimientos, entre los que se encuentran tres niños pequeños. Uno de los últimos hallazgos fue el cuerpo de un hombre de 34 años que había desaparecido tras los derrumbes en el barrio de Capiberibe.

Por otro lado, en la ciudad de Guarabira, en el estado de Paraíba, dos hombres perdieron la vida al recibir descargas eléctricas durante las tormentas.

Labores de rescate y evacuación

El cuerpo de bomberos logró poner a salvo a más de 500 personas que se encontraban atrapadas por la subida del nivel del agua, utilizando botes de salvamento para navegar por las calles inundadas.

La mayoría de los evacuados pertenecen a la región metropolitana de Recife y a sectores rurales vecinos, donde las pérdidas materiales son cuantiosas y el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra sigue siendo alto.

Respuesta ante la emergencia

Con la declaración de situación de emergencia, las autoridades locales comenzaron el reparto de ayuda humanitaria consistente en alimentos, colchones y artículos de higiene. Los técnicos mantienen una vigilancia constante sobre el caudal de los ríos, ya que los pronósticos indican que las precipitaciones continuarán en las próximas jornadas.

Este desastre ocurre en un contexto de eventos climáticos severos que golpearon a diferentes regiones de Brasil en los últimos meses.

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