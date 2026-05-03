​¿Viajas a EEUU? Las cinco preguntas que decidirán si entras o te regresan hoy

Suscríbete a nuestros canales

Llegar al mostrador de Migración es, para muchos, el momento de mayor tensión al viajar a Estados Unidos.

Sin embargo, este proceso es una rutina de seguridad diseñada para confirmar que tu visita es temporal y legítima.

Con las políticas de control fronterizo en constante actualización, estar preparado es tu mejor estrategia para una entrada sin sobresaltos.

Aquí tienes la guía completa para superar el control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con éxito.

El primer filtro: la fila de "Non Citizen"

Al aterrizar, el primer paso es dirigirte a la zona de Migración. Si viajas con visa, deberás formarte en la fila de "Non Citizen".

Identificación: el oficial escaneará tu pasaporte y utilizará cámaras de reconocimiento facial .

Biometría: en algunos casos, se te pedirá colocar las huellas digitales en un escáner digital.

El objetivo: el oficial debe confirmar que tus intenciones coinciden con tu tipo de visa (por ejemplo, que no planeas trabajar con una visa de turista B1/B2).

Las preguntas clave: qué responder y cómo

La entrevista suele durar menos de dos minutos. Mantén la calma, sé breve y, sobre todo, honesto. Estas son las preguntas frecuentes:

¿A dónde vas y dónde te quedarás? Menciona la ciudad y ten a la mano la dirección del hotel o casa de tu anfitrión. ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Di "turismo", "compras" o "visita familiar". Evita respuestas ambiguas. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? Responde con exactitud (ej. "10 días"). Tener el vuelo de regreso impreso es una prueba de oro de tu intención de salir del país. ¿Cuánto dinero traes? El oficial busca confirmar que tienes solvencia para tu estancia. Recuerda que el límite para no declarar es de $10,000 en efectivo. ¿A qué te dedicas en tu país? Esta pregunta busca confirmar tus lazos económicos que te obligan a volver a casa.

Dato importante: Si el oficial te autoriza el ingreso, lo más común es que te otorguen hasta 180 días (6 meses) de estancia. Actualmente, muchos aeropuertos ya no sellan el pasaporte; tu fecha límite de salida quedará registrada en el sistema digital de la CBP.

Maletas bajo la lupa: prohibidos y restringidos

No permitas que una manzana o un recuerdo artesanal arruine tu viaje. La CBP es extremadamente estricta con los productos agrícolas y de origen animal para proteger la salud pública.

🚫 Terminantemente Prohibido

Carnes: productos de origen animal frescos o secos (chorizos, jamones, etc.).

Drogas ilegales: sustancias controladas y parafernalia.

Frutos frescos: cualquier fruta o verdura que no esté enlatada comercialmente.

Artículos peligrosos: juguetes que no cumplan normas de seguridad o productos de especies protegidas.

⚠️ Restringido (Requiere declaración o permiso)

Medicamentos: Siempre lleva tu receta médica original.

Semillas y plantas: Sujetas a inspección para evitar plagas.

Alcohol y Tabaco: Existen límites de cantidad antes de tener que pagar impuestos.

Alimentos enlatados: Solo se permiten si son de fabricación industrial y están sellados; los envasados al vacío "caseros" suelen ser confiscados.

Consejos de "pro" para evitar la segunda revisión

Si tus respuestas son contradictorias, podrías ser enviado a una inspección secundaria. Para evitarlo:

No mientas: los oficiales tienen acceso a tu historial de viajes y redes sociales si fuera necesario.

Declara todo: si llevas comida y no estás seguro, declárala . Es mejor que te la quiten a recibir una multa de cientos de dólares por no avisar.

Documentación a la mano: lleva copias de tus reservaciones y estados de cuenta bancarios (digitales o impresos).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube