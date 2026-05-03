Comunicado: el Alba rechaza declaraciones por parte de EEUU ante amenaza con el "uso de fuerza" en Cuba

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El pasado sábado 2 de mayo de 2026, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó a través de un comunicado las recientes declaraciones de Donald Trump con respecto al "uso de fuerza" en Cuba.

En este sentido, el bloque regional calificó como una "amenaza" el posible uso de la fuerza contra Cuba. A través de un comunicado oficial, la organización pidió a la comunidad internacional firmeza ante estas palabras.

Foto: @yvangil



Por su parte, el mandatario estadounidense aseguró el pasado viernes 1 de mayo que tomará el control de la isla de forma casi inmediata. No obstante, aclaró que cumplirá primero sus objetivos en Irán. Además, Trump mencionó un plan específico: el portaaviones USS Abraham Lincoln viajará al Caribe y anclará a escasos metros de la costa cubana tras finalizar su misión en Oriente Medio, según reseñó EFE.

Gobierno de Cuba



Por su parte, el Gobierno cubano ratificó el pasado sábado su postura, la cual sostiene que no negociará reformas políticas ni económicas bajo presión externa.

Dentro de este contexto, la tensión ocurre mientras Washington endurece el cerco económico, lo cual provoca una escasez crítica de combustible y apagones constantes en la isla.



Pese a la retórica hostil, el presidente de EEUU y su secretario de Estado, Marco Rubio, admitieron la existencia de diálogos discretos con La Habana desde hace un mes. Hasta ahora, ninguna de las partes revela avances o temas específicos sobre estos encuentros secretos, según destacó EFE.

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